伊澤タオルの２７年２月期通期の単独営業利益は前期比４２．１％増の８億２５００万円となる見通し。年間配当は前期比２円増配の４２円（中間配、期末配ともに２１円）を計画している。 同社はタオル製品などを企画・販売。今期は創業以来の事業活動を通じて蓄積された豊富な知見と企画開発力、高品質な生産ネットワークを最大限に活用し、ＯＤＭ（ＯｒｉｇｉｎａｌＤｅｓｉｇｎＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ：委託