ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比７．１９ドル安の１バレル＝９５．０８ドルと急落。一時、８８．６６ドルまで売られた。米ニュースサイトのアクシオスが６日、米国とイランは戦闘終結に関する覚書での合意が近づいていると報道。戦闘終結への交渉が進展するとの期待が膨らみ、原油相場は下落基調となっている。Ｗ