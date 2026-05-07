午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９３、値下がり銘柄数は３４８、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、金属製品、電気機器、化学。値下がりで目立つのは鉱業、卸売、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS