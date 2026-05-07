セイコーエプソンは３日ぶりに急反騰し、年初来高値を更新した。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆４５００億円（前期比２．６％増）、最終利益予想は５９０億円（同３．２倍）とした。年間配当予想は中間・期末各４０円の合計８０円（前期実績は７４円）としており、これらを好感した買いが集まっている。 プレシジョンイ