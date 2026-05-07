胆石症による痛みには、ほかの腹痛とは異なる特徴があります。疝痛と呼ばれる鋭い差し込むような痛みや、慢性的な鈍痛など、痛みのタイプはさまざまです。痛みの持続時間や受診の目安を知ることで、症状が出た際に適切な対応ができるようになります。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上