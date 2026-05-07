7日（きょう）の午前6時35分ごろ、朝日町大船木の山に山菜採りのため入った人が、体長およそ1メートルほどとみられるクマ1頭から襲われ、頭や顔にケガをしたということです。 ケガをした人の性別、ケガの程度はわかっていません。警察などが詳細を確認中です。 警察は「白鷹町に近い場所であるため、付近にお住まいの方や通行される方は十分にご注意ください。また、新たにクマを目撃された方は、自治体や警察に通報をお願