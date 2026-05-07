【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）の最新曲「催し」のMVが公開された。 ■大森元貴が企画・アイデアを描いたMV MVの撮影は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われたあとの街で、大森はその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかっ