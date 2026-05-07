【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）より、アクションメイキングPV第2弾とメイキングカットが解禁された。 ■目黒蓮の“表現者としての覚悟”を捉えた映像 4月29日に全国451館公開された本作は、公開から5日間（4月29日～5月3日）で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破。日本中を熱狂の渦に巻き込んでいる。 今回解