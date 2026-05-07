7日10時現在の日経平均株価は前週末比2687.17円（4.52％）高の6万2200.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは348、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を526.97円押し上げている。次いでアドテスト が499.61円、東エレク が372.09円、キオクシア が164.26円、イビデン が137.78円と続く。 マイナス寄与度は