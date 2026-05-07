2026年5月4日、台湾メディアの網絡温度計（DailyView）は、円安を背景に日本の不動産投資が熱を帯びる一方で、台湾の投資家が直面する高い維持コストや為替リスクの実態について報じた。記事は、円安により日本の不動産への関心が高まる中、台湾と同じ感覚で安易に投資すれば、多額の諸経費や為替差損で失敗する可能性があると指摘。日本政府による規制の厳格化や行政手続きの煩雑さを理由に永住権を放棄した著名人の呉淡如（ウー