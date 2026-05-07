レバノンでイスラエル兵が聖母マリア像を冒涜しているように見える画像がSNSで拡散した/Social Media（CNN）レバノン南部の町デベルで兵士1人が聖母マリアの像を冒涜（ぼうとく）しているように見える写真がソーシャルメディアで拡散したことを受け、イスラエル軍が調査を開始した。デベルでは先月にも、イスラエル兵が十字架に架けられたキリスト像を破壊する写真が撮影されていた。CNNが位置情報を特定したこの写真には、イスラ