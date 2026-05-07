群馬・渋川市で交通違反の取り締まりをしていた警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、64歳の男が逮捕された。男は逃走後、警察署に出頭したが、「殺害する意思もけがをさせるつもりもなかった」と容疑を否認している。警察官を125メートル引きずる警察車両の中で目を閉じ、うつむいているのは、神保忠容疑者（64）。 神保容疑者は4日、群馬・渋川市の路上で交通違反の取り締まりをしていた警察官を車で引きずり、殺害し