元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める、2日の日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の2度目の放送回の平均世帯視聴率が3・7％だったことが7日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は2・0％。先月25日の初回は世帯3・8％、個人2・1％、視聴占拠率は10.2％だった。（数値はいずれも関東地区、速報値）。同時間帯で、安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三