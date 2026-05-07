Image: Xiaomi このの容量は、効くよ効く。お値段、189ドル（約3万円）から。けれど格安スマホ、というにはキャッチーな性能の持ち主。それが「POCO M8s 5G」です。ざっくりまとめると、POCO M8s 5Gはモバイルバッテリー代わりにもなる、リーズナブルな大型5Gスマホ、ってところ。バッテリー7000mAh、画面は最大144Hzの6.9インチFHD+、SoCはSnapdragon 6s Gen 3、メモリとストレージは6GB/12