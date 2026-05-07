日中は汗ばむような日が増えている今、これから買い足すトップスは、夏を見据えて半袖アイテムが良いかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる「990円Tシャツ」をピックアップ。春のレイヤードコーデにも使えるので、暑さが本格化する前にぜひチェックしてみて。気に入ったアイテムは複数買いもおすすめです。 品よく使えるボートネック × リブ素材が魅力 【GU】「リブボ