電車や公共の場で、見た目の印象だけで距離を取ってしまった経験はありませんか？ 今回は、筆者が電車内で出会った“ちょっぴり怖そうな人”の意外な行動をご紹介します。 思わず身構えた「隣の人」 駆け込むように電車に乗り、空いていた席に座ったときのことです。少し乱れた呼吸を整えながら、ふと隣に目を向けました。 座っていたのは、サングラスをかけ腕を組んだ男性でした。表情は読み取りにくく、どこか近寄り