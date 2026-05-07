小学2年生の息子を育てるAさんは、些細なことで突然怒り出す息子への対応に悩んでいた。ゲームを終えるよう声をかけただけで泣き叫び、学校の準備を促すと物を投げてしまうこともある。 【画像】子育てについて夫婦で揉めた理由 これに対してAさんは「甘やかしているからでは」と考え、しつけのために強く叱る日を増やしていく。叱ったあとに涙する息子を見るたび、Aさんは自己嫌悪に陥るが「息子のためだ」と考え、我