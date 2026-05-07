柏は浦和に0-1で敗戦柏レイソルは5月6日のJ1百年構想リーグ第15節で浦和レッズに0-1で敗れて6連敗となった。リカルド・ロドリゲス監督は「興味深いことに、失点以降は守備も攻撃もより良くできたと思います」として、メンタル的な要素を挙げた。浦和が田中達也暫定監督に交代して3試合目ということもあり、ロドリゲス監督は「浦和の特徴を踏まえ、特に監督交代後を踏まえ、より攻撃的にやりたかったですが守備をおろそかにでき