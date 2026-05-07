ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」が、2026年5月8日（金）から6月21日（日）まで開催されます。開催前日となる5月7日（木）、プレスプレビューとしてオープニングセレモニーが実施されました。初披露となった新グリーティング・ショーの様子など、セレモニーの模様をレポートし