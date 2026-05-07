元女子プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）、北斗晶（58）夫妻の長男・佐々木健之介さん（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。妻でプロレスラーの凛（33）の引退試合を報告した。「昨日凛ちゃんがプロレス引退しました！まずは改めてお疲れ様でした！」と妻をねぎらい。「今回は引退試合ということで、プロレス界とは全く関係のない家族、親戚、自分が日頃からお世話になってる皆さん、友達たちなど、沢山の人たち