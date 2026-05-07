俳優の田中圭が、鈴木おさむ氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演として出演。今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演する。【別カット】新作舞台『母さん、ラブソングです。』主演の田中圭鈴木氏と田中の企画シリーズ第四弾。2011年の『芸人交換日記』から始まった2人のタッグで、2021年『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりとなる。本作は、かつてヒットを飛ばしたものの現在は