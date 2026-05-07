女優の川田明日未（25）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レースのSUPER GT第2戦の様子を投稿した。「SUPERGT Rd.2 FUJI決勝ありがとうございました〜96号車は、15番手からスタートし10番手でチェッカーを受けることができました無事ポイントゲットですさすがお二人のコンビネーションでした」と報告。おなかや腰の部分がシースルーで、胸元や太ももが露出されたデザ