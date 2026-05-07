自動車×バイクでいちばん多い事故を“技術”で減らす独立行政法人 自動車事故対策機構が行う自動車アセスメントに、「衝突被害軽減ブレーキ」の性能評価として「対バイクの右直事故」試験が2026年度、初めて盛り込まれました。星の数で性能評価されることでもおなじみの自動車アセスが始まって31年目の“快挙”です。 【一番ヤバいのが対象外…】「右直事故」試験で想定する“3つのパターン”（画像で見る）交差点における直