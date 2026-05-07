グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が6日夜、インスタグラムを更新し、夫のお笑いコンビEXITの、りんたろー。（40）との間に第2子の長女が誕生したと報告した。本郷は「ご報告ですホンマでっか!?TVでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。23年11月には長男を出産したが「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事