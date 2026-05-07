お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢一敬（52）が6日夜、Xを更新。「潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した。僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした」と相方の井戸田潤（53）と漫才をしている写真を投稿した。同日、都内で約2年半ぶりとなる漫才とトークの公演「スピードワゴンライブ2026『井戸田と小沢』」が開催された。小沢は23年12月に「週刊文春」が報じたダウンタウン松本人志に