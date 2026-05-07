女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が6日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。小池は「こどもの日いいお天気でしたね」と書き出し、「日中あったかくて油断して薄着して結局今日も凍えて過ごしました笑」と明かした。続けて「こどもの頃の私のお気に入りの小話プーさんが大好きでVHSが擦り切れるほど見てた（VHS世代です笑）お気に入りのハムスターのぬいぐるみがいてムスティと名付けて