レースクイーン（レースアンバサダー）の成沢紫音（29）が6日までにインスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦のオフショットを公開した。成沢は「ミニLEONカーと一緒に」とつづり、「LEONRACING」「LEONRACINGLADY」「LEONPYRAMIDAMGk2RDLEONRACING」「65号車」「SUPERGT」などのハッシュタグを付けて投稿。黒×白のコスチューム姿で65号車をかたどったミニカーとの2ショットを公開した。この投