レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が6日までにインスタグラムを更新。カフェでくつろぐ私服ショットを公開した。新田は「『甘美な誘惑』みてね」とつづり、ランジェリー姿の3rd DVDのオフショットを披露した。続けて「空き時間にカフェに行ってきました」などと私服ショットも公開した。「おともだちに撮ってもらった写真並べてたら、途中抜けて電話してたら長すぎて、不機嫌になっちゃって