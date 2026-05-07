元NMB48のタレント福本愛菜（33）が6日、インスタグラムを更新。25年8月に誕生した第1子男児とのツーショットを公開した。「こどもの日」と書き出し、「りゅうと生まれてきてくれてありがとう」と、我が子へ思いを伝えた。そして「できることもどんどん増えていっぱい笑かしてくれて毎日楽しいよ」と感謝し、「これからもとにかく健康ですくすく育ってね」と願い、笑顔あふれる親子ショットを多数公開した。この投稿に「子供の