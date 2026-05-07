ゴールデンウィーク最終日となった6日、関西空港は連休を海外で過ごした人たちで混み合いました。 6日朝の関西空港。国際線の到着口の扉が開くと、大きな荷物を持った人たちが続々と出てきます。 （アメリカから帰国）「ずっと行きたかったホースシューベンドとかグランドキャニオンとか、もう本当に絶景過ぎたやんな。最高でした。一生の思い出です」（3世代で旅行・グアムから帰国）「3世代でいけるの