タレントの中川杏奈（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。香港を訪れた様子を投稿した。「香港で過ごした贅沢な午後」と題し、デコルテが大胆に露出されたデザインの茶色いロングワンピーススカート姿をアップした。「セントラルの『大館』にあるMadame Fùで人気のアフタヌーンティースコーンが美味しすぎた」とつづり、カフェでスイーツなどを楽しむショットを公開。胸元からは谷間もチラリとのぞく大人コーデ