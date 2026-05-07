◆米大リーグカブス―レッズ（６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が本拠のレッズ戦に、「５番・右翼」で先発出場。４回に２試合ぶりの安打となる適時二塁打を放った。第１打席は二ゴロに終わったが、２―１と１点リードの４回無死一塁、右腕シンガーの外角スライダーを左翼線にはじき返した。一塁走者ハップがホームインし貴重な３点目となった。その後、鈴木は４点目のホームを踏み、こ