バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、判定への不満を口にした。チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが6日に行われ、バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。乱打戦となったファーストレグを4−5で折り返したホームでの一戦は、3分にウスマン・デンベレに先制点を許すと、90＋4分にハリー・ケインのゴールで同点に追いついたが、このまま試合は終了し、2試合合計5−6で敗退となった。試合後、