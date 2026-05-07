人気インフルエンサーききまる（28）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナを満喫した様子を投稿した。「GWは軽井沢のアウトドアサウナに」と報告し、紺色のひもビキニ水着姿でサウナや水風呂に入るショットを公開。鍛え上げた腹筋や曲線美際立つボディーを披露した。プライベートアウトドアサウナで、“ととのい”スペースでは大自然も感じながらリラックスした表情も見せた。「19人貸切最高な休日だ」とつづり、食