レースクイーン（レースアンバサダー）の八乙女あんな（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レースのSUPERGT第2戦の様子を投稿した。「SUPERGT第2戦in富士ありがとうございました96号車は10位でチェッカーを受けました5位スタート→20位→10位でフィニッシュ順位を10個も追い上げるなんて、さすが！！！私たちのレジェンドドライバーだなと改めて思いました」な