レイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が6日（日本時間7日）に負傷後初めてメディア取材に応じた。最初のMRI検査の時点で左ハムストリング肉離れが全治8週間だったことを告白。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。「チームの活躍ぶりを見ると、本当に悔しい」この日、負傷後初めてメディア取材に応じたドンチッチ。この様子を「ESPN」が報じた。4月2日（同4月3日）の敵地サンダー戦でドンチッチは左ハムストリングを肉離れ。