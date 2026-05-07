◇ナ・リーグカブス−レッズ（2026年5月6日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で適時二塁打を放った。2−1の4回無死一塁の第2打席で相手先発・シンガーの3球目、外寄りのスライダーを捉えると、打球は左翼線へ一直線。一塁走者・ハップが生還し、貴重な追加点をもたらした。次打者・ブッシュの右前打で三塁に進むと、ケリーの併殺打