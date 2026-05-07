復旦大学のテクノロジー考古学チームは5日、唐時代（618-907年）末の河東節度使・李克用の顔面復元図を公表した。この顔面復元は想像で描いたものではなく、復旦大学文化財・博物館学部のテクノロジー考古学チームが李克用の頭蓋骨および遺伝子データに基づいて作成したものだ。新華社が伝えた。古代ゲノム研究の結果、一世の豪傑であり沙陀族の首領でもあった李克用は、黒色または濃い茶色の髪を持ち、比較的薄い肌色で、勇猛で堂