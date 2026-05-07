現地５月５日、サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップのグループステージ初戦で、日本と同じグループBのU-17中国代表がインドネシアと対戦。87分に相手のゴールキックからの攻撃であっさり被弾し、０−１で敗れた。予選を５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な戦績で突破し、国内では「史上最強世代」ともてはやされていただけに、中国メディアは落胆。『捜狐』は「大番狂わせ」「衝撃の敗戦」と伝えた。批判の矛