ゴールデンウィーク明けの日経平均株価は大幅に上昇し、取引時間中の最高値を更新しています。【映像】日経平均株価の変動6日のアメリカ市場ではアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が間近と報じられたことで、主要な株価指数がそろって上昇しました。特にアメリカの大手半導体企業が強気なAI需要の見通しを示したことなどからハイテク株に買いが広がりました。また原油の先物価格は一時1バレル＝90ドル台を割り込み大幅