日銀が7日公表した3月の金融政策決定会合の議事要旨で、政策委員から今後の利上げについて「今後も間を長く空けず」に検討することが必要だとの意見が出ていたことが分かった。別の委員からも中東情勢の動向や企業からのヒアリングを踏まえ、利上げを検討したいとの声が上がった。3月の会合では、現在0.75％程度とする政策金利の維持を決めた。