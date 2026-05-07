サッカーのブラジル1部サントスに所属するFWネイマール（34）から暴行を受けたと主張していた同僚のロビーニョ・ジュニオール（18）が告発を取り下げたと複数の地元メディアが6日に報じた。ネイマールがスダメリカーナ杯でレコレタ（パラグアイ）と対戦した5日の試合後に平手打ちしたことを認め「サッカーではよくあること。我々2人で解決すべきだった。練習中の意見の相違で、僕は反応して少し大げさにしてしまった。すぐに謝