タレントのＬｉＬｉＣｏがが７日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。４月２３日の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」でチェンジした新髪形で登場した。この日のゲストは濱尾ノリタカとＬｉＬｉＣｏ。濱尾は「１人華丸大吉」と呼ばれており、「あさイチ」には頻繁に登場。この日も大吉から「濱尾さん、ペースが速い気が」とツッコまれ、「たまたま呼んで頂きまして」と苦笑した。そしてＬｉＬｉＣｏについて、大吉は「髪形、