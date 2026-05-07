元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、７日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。村重は「アイラインが空に向かってピョンと跳ねてた日いつもとメイクが違うと若干不安な気持ちになります私は」とつづり、キリッとした表情の写真をアップ。ノースリーブのニットにデニムパンツを合わせ、ほどよく体のラインを見せたコーディネート姿を披露し、「でもわくわくもします今日はまーらーたんが食べたい気分なん