米女優のジェーン・フォンダ（８８）が日本時間７日、現地６日に死去した元夫でＣＮＮテレビ創始者テッド・ターナー氏を追悼した。ターナー氏は８７歳だった。２人は１９９１年、互いに再婚で夫婦となり、２００１年に離婚していた。フォンダは「テッドについて私がただちに思ったこと」と題した長文をＳＮＳで公開。「テッドは私の人生を席巻した。輝かしいほどハンサムで深くロマンチック、威勢のいい海賊のように。そして私