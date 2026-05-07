６日は５鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。４Ｒのリュウノヒナコで逃げ切り勝ちを収め、今年の３０勝目。「この日一番、チャンスがある馬だと思っていたのでよかった」とホッとした様子。最終Ｒでもノックシュラインで勝利した。ゴールデンウィーク開催の締めくくりとなる７日は３レースに騎乗。１２Ｒのウインカグヤヒメで一発を狙っている。４ＲトゥルービューティＣ７ＲマインドユアリズムＢ１