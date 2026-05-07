ブラジル１部サントスのＦＷネイマール（３４）が同僚への?ビンタ?を謝罪したと、同国「ｇｌｏｂｏ」など各メディアが報じた。ネイマールは３日の練習中に元ブラジル代表ＦＷロビーニョの息子ジュニオール（１８）にドリブルでかわされたことに激怒した上でグラウンドに押し倒して平手打ちを食らわせた。スター選手の行動をロビーニョの代理人が損害賠償の請求を示唆した上でクラブに告発。調査を開始したと伝えられていたが、