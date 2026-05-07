日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＦＵＭＡが７日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。この日は上部が黒のハーフリムの眼鏡を着用。知的な雰囲気たっぷりだ。これにＭＣの山里亮太は「ちょっとＦＵＭＡくん、眼鏡ＦＵＭＡもいいじゃな〜い！」と発言。ＦＵＭＡは「ありがとうございます。山里さんに合わせて」と答えた。山里は「俺の背中を