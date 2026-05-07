「銭湯×富士山の絵」の由来は？ 大正元年がルーツ 男湯／女湯のどちらかのみに描かれる 風呂つきの家が当たり前になった現代では、銭湯文化が薄れつつあるものの、銭湯の壁一面に大きな富士山が描かれているイメージは多くの人にとってなじみ深いものでしょう。 これは「ペンキ絵」と呼ばれていて、1912（大正元）年、東京の神田猿楽町にあった「キカイ湯」が発祥の地とされています。キカイ湯の主人が、銭