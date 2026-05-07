日経平均6万1000円史上最高値戦争終結期待やAMD好決算 東京時間09:06現在 日経平均 61092.79（+1579.67+2.66%） 連休明け日経平均は6万1000円台に乗せている。 米イラン戦争終結期待やAMD、アーム好決算を受け大幅上昇。原油下落によりインフレ懸念も和らいでいる。